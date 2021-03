Stiri pe aceeasi tema

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…

- Lucratorii din cadrul Poliției Mun. Radauți au fost sesizați sambata cu privire la faptul ca o femeie a fost victima unui accident rutier. La nivelul Poliției Municipiului Radauți s-a constituit echipa operativa, iar din datele preliminare obținute a reieșit ca la 20.02.2021 orele 12.15, un tanar de…

- Lucratorii de la salubrizare au inceput campania de curațare a cladirilor de pe domeniul public de afișele lipite de-a lungul anilor, anunța Primaria Bacau. Se atrage atenția tuturor, ca lipitul de afișe in locuri neamenajate este interzis și se sancționeaza contravențional de catre Poliția Locala Bacau,…

- Comisia Europeana va detalia vineri un mecanism prin care se va solicita atat notificarea, cat si autorizarea exporturilor de vaccinuri anti-Covid-19 din blocul comunitar. Asta dupa ce producatorii de vaccinuri au diminuat livrarile de doze programate pentru cele 27 de state membre ale UE, potrivit…

- In spațiul public se vehiculeaza ideea conform careia cetațenii europeni nu vor mai putea calatori liber decat in baza unui certificat de vaccinare anti-coronavirus. In timp ce unii considera ca aceasta masura este discriminatorie, companiile aeriene internaționale s-au aratat a fi pro acestui document.…

- Termen prelungit in cazul compensarii proprietarilor de paduri Foto: Arhiva/ Petrut Hîrtescu Ministerul Mediului a prelungit cu înca doi ani termenul în care proprietarii padurilor supuse restricțiilor de exploatare pot beneficia de compensații financiare. Conform ordinului,…

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv, potrivit unui comunicat al APIA. Fermierii trebuie fie sa depuna cererile la acel sediu judetean…

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a prezentat marti doua noi acte legislative care vor afecta modul in care opereaza Big Tech. Regiunea are de multa vreme ingrijorari cu privire la cat de puternice au devenit unele companii si la modul in care aceasta sunt o problema pentru firmele mai mici…