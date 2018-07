Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și Japonia au semnat marți la Tokyo un ambițios acord de liber-schimb, care se vrea ”un mesaj puternic impotriva protecționismului” lui Donald Trump, relateaza AFP. Acordul vizeaza branzeturi, dar și piața de automobile.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a criticat joi tarifele impuse de catre Donald Trump si a declarat ca Uniunea Europeana va face tot ce ii sta in putinta pentru a rebalansa comertul transatlantic, relateaza Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit sambata la Kremlin pe premierul Japoniei, Shinzo Abe, transmite DPA. Intr-o conferinta de presa televizata dupa intalnire, seful guvernului de la Tokyo a declarat ca a convenit cu gazda sa asupra unei colaborari stranse pentru denuclearizarea peninsulei…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri, in cursul unei conferinte de presa organizate in comun cu premierul japonez, Shinzo Abe, in Florida, ca va ajuta Tokyo sa repatrieze cetatenii japonezi rapiti de Coreea de Nord in anii 1970 si 1980, relateaza AFP. "Vom actiona foarte dur in privinta…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri Consiliului rezultatul negocierilor pentru Acordul de Parteneriat Economic cu Japonia, cel mai important parteneriat comercial bilateral negociat vreodata de Uniunea Europeana, si acordurile comerciale si de investitii cu Singapore, acesta fiind primul pas spre…