UE și definiția vegetarianismului Peste 3.300 de produse alimentare și alcoolice protejate de o eticheta cu indicație geografica: aceasta este ceea ce Uniunea Europeana ofera astazi consumatorilor pentru a le garanta autenticitatea. In timp ce aceste produse provin in principal din UE (96,5%), este posibil sa le gasim și dincolo de frontierele comunitare, indiferent daca este in Cambodgia, Mexic sau Brazilia. Exista trei tipuri de indicații geografice recunoscute de UE: Denumirea de origine protejata (DOP) se refera la produsele a caror producție, prelucrare și dezvoltare au avut loc intr-o anumita zona geografica, utilizand know-how-ul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri CIA si armata americana ca ii pun la cale asasinarea, intrebandu-se daca omologul sau american, Joe Biden, si-a dat acordul pentru o astfel de actiune, transmite AFP, noteaza Agerpres. „A ratificat oare Joe Biden ordinele lui Donald Trump de a…

- Elevele Ruxandra Nanu si Alexandra Nicola de la Colegiul National „Fratii Buzesti” au format jumatate din lotul Romaniei pentru Olimpiada Europeana de Informatica pentru Fete (European Girls Olympiad in Informatics) organizata de Elvetia, in perioada 14-19 iunie. Elevele din Craiova au reusit nu doar…

- Guvernul italian a anunțat vineri ca anuleaza solicitarea de carantina pentru vizitatorii din Uniunea Europeana, Marea Britanie și Israel care au teste negative pentru coronavirus, in incercarea de a atrage turiști in aceasta vara, anunța thelocal.it. Conform noilor reguli care intra in vigoare…

- Netflix, o companie americana, reprezinta in acest moment cea mai mare platforma de streaming din intrega lume. Netflix se vede pe aproape tot mapamondul, insa prețurile abonamentelor difera de la o țara la alta. Netflix a pornit in 1997 ca o firma care inchiria DVD-uri, iar in 2000 avea deja 300.000…

- Recunoașterea faciala ar trebui interzisa in Europa, din cauza „intruziunii sale profunde și nedemocratice” in viața privata a oamenilor, a declarat Autoritatea Europeana pentru Protecția Datelor (AEPD), citata de Reuters. Comentariile vin la doua zile dupa ce Comisia Europeana a propus o…

- „Cașcavalul de Saveni” este o branza maturata produsa in regiunea Botoșani. Se caracterizeaza printr-o perioada lunga de maturare (60 de zile), in urma careia consistența sa devine onctuoasa și omogena, iar culoarea mai pronunțata. Gustul sau, ușor amarui, se caracterizeaza prin nuanțe de nuca. Condițiile…

- „Cascavalul de Saveni” este o branza maturata produsa in regiunea Botosani. Se caracterizeaza printr-o perioada lunga de maturare (60 de zile), in urma careia consistenta sa devine onctuoasa si omogena, iar culoarea mai pronuntata. Gustul sau, usor amarui, se caracterizeaza prin nuante de nuca. Conditiile…

- Comisia Europeana a aprobat cererea de inscriere a denumirii „Cașcaval de Saveni” din Romania in Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP). Indicațiile geografice permit consumatorilor sa aiba incredere și sa distinga produsele de calitate, ajutand, de asemenea, producatorii in comercializarea…