Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a recomandat celor 27 de state din UE sa acorde Bosniei statutul de tara candidata, dar acest pas necesita votul unanim al tarilor membre, urmand ca mai tarziu sa fie deschise indelungatele negocieri de aderare, relateaza agerpres.ro.

- Uniunea Europeana a adoptat un nou pachet de sanctiuni economice si individuale impotriva Rusiei, ca urmare a anexarii ilegale a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson, indica un comunicat postat joi pe website-ului Consiliului UE. Pachetul de sanctiuni, al 8-lea adoptat de blocul…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins luni seara reperezentativa Bosniei si Hertegovinei, scor 4-1 (1-0), intr-un meci disputat pe Stadionul Giulesti, contand pentru ultima etapa a fazei grupelor UEFA Nations League, Liga B, Grupa 3. In ciuda victoriei, Romania a retrogradat in Liga C.

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a invins luni seara reperezentativa Bosniei și Herțegovinei, scor 4-1 (1-0), intr-un meci disputat pe Stadionul Giulești, contand pentru ultima etapa a fazei grupelor UEFA Nations League, Liga B, Grupa 3. In ciuda vic

- Reprezentativele naționale de fotbal masculin ale Romaniei și ale Bosniei și Herțegovinei, se intalnesc din nou, luni seara, in Giulești, așa cum s-a intamplat in urma cu peste 11 ani, in 2011. Selecționerul a comunicat lista cu jucatorii ce vor fi inscri

- La 31 mai 2022, Romania a prezentat Comisiei o cerere de plata bazata pe atingerea celor 21 de jaloane si tinte selectate din Decizia de punere in aplicare a Consiliului pentru prima transa, arata comunicatul de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acestea vizeaza reforme privind transportul…

- In perioada 03-12 august 2022, reprezentativa feminina U19 antrenata de Massimo Pedrazzini va desfașura un stagiu de pregatire, in cadrul caruia va disputa si doua jocuri amicale contra reprezentativei similare a Bosniei & Herțegovinei. Programul meciurilor:9 august, ora 18:00: Bosnia & Herțegovina…

- Cele 27 state membre ale Uniunii Europene(UE) si-au dat luni acordul pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, dupa semnarea unui protocol intre Skopje si Sofia care ridica ultimele obstacole, relateaza AFP. Cei 27 „tocmai si-au dat acordul pentru deschiderea negocierilor…