Propusa preluarea de catre Hyundai Heavy Industries a rivalei Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, pentru a crea cel mai mare constructor mondial de nave, a fost respinsa joi de Comisia Europeana, din cauza temerilor ca tranzactia ar afecta concurenta, transmite Reuters. In 2019, Hyundai a anuntat acordul cu Daewoo, partial pentru a face fata problemelor legate de supracapacitate in sectorul constructiilor de nave. Compania sud-coreeana, care a solicitat in noiembrie 2019 aprobarea UE pentru aceasta tranzactie, a informat joi ca ar putea contesta decizia Executivului comunitar si a…