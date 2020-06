Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau exclude orice participare a Rusiei la viitorul summit G7, asa cum doreste presedintele american Donald Trump, anuntand o amanare sine die a reuniunii, relateaza AFP.”Rusia a fost exclusa din G7 dupa invazia Crimeei, acum cativa ani, si a continuat sa dea lipsa…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca va amana summitul G7 prevazut in iunie in Statele Unite si ca va invita alte tari sa se alature reuniunii, scrie AFP, citata de Agerpers.

- Statele Unite si-au anuntat joi intentia de a iesi din Tratatul ”Cer deschis” - care autorizeaza supavegherea aeriana a tarilor particiante - acuzand Rusia de incalcari repetate ale prevederilor acestui acord, relateaza Reuters.Aceasta retragere urmeaza sa aiba loc in mod oficial peste sase…

- CHIȘINAU, 11 mai -Sputnik. Doi cetațeni americani au fost reținiți și sunt acuzați ca au patricipat la o tentativa eșuata de invazie navala in Venezuela. © AP Photo / Alex BrandonSUA cutremura lumea, are cel mai mare scandal din istorie! „Sunt gunoaie umane, e tradare” "Curtea Naționala de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters. Cei doi lideri…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate miercuri, de la inceputul pandemiei. Sambata se inregistrau 2.010 cazuri, potrivit datelor publicate de Johns Hopkins, actualizate in continuu. Citeste si CORONAVIRUS. 27 de persoane, confirmate cu coronavirus la Spitalul…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…