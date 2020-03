UE prioritizeaza libertatea de circulatie a marfurilor si vaccinurile

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat joi ca Uniunea Europeana (UE) prioritizeaza mentinerea frontierelor deschise pentru circulatia marfurilor, precum si gasirea unui vaccin impotriva coronavirusului, in cadrul summitului EU, desfasurat in sistem de videoconferinta, la care au participat sefi de stat si de guvern din cele 27 de tari membre, informeaza Reuters.



"Prioritatea noastra este sa reducem calatoriile neesentiale ale oamenilor dar, in acelasi timp, sa garantam fluxul de marfuri, ceea ce este foarte important pentru a se evita penuria si pentru a proteja…