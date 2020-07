UE, pregătită să deschidă calea aderării la zona euro a Bulgariei şi Croaţiei Aceasta decizie deschide calea primei extinderi a zonei euro din 2015, cand Lituania a devenit a 19-a tara care a adoptat moneda unica. Potrivit unor oficiali europeni, decizia este iminenta si mai asteapta doar acordul ministrilor Finantelor din zona euro si UE, care se reunesc joi si vineri prin videoconferinta. Doua surse au declarat ca decizia urmeaza sa fie anuntata in afara programului pietelor financiare, probabil in weekend, in vederea evitarii unor speculatii. Ultimele detalii urmeaza sa fie stabilite in urmatoarele ore, au declarat oficiali europeni, ceea ce ar putea conduce la amanarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Zonei euro sunt pregatiți sa accepte intrarea Croației și Bulgariei în Mecanismul European al Ratelor de Schimb (ERM-2), o etapa preliminara pentru adoptarea euro în urmatorii trei ani, au declarat patru surse diferite pentru Reuters.Mutarea ar deschide calea pentru prima…

- Dupa ce tatal lui Novak Djokovic a afirmat ca Grigor Dimitrov este responsabil pentru raspândirea coronavirusului la Adria Tour, managerul acestuia, Georgi Stoimenov, a reactionat, subliniind ca bulgarul a respectat cu strictete toate regulile impuse.Managerul spune ca protejatul sau, testat…

- Eurodeputații au solicitat, vineri, Consiliului și statelor membre sa iși intensifice eforturile și sa ia masurile necesare pentru a admite Bulgaria, Romania și Croația in spațiul Schengen, anunța Hotnews.ro.Aceasta solicitarea este inclusa intr-o rezoluție prin care eurodeputații arata ca revenirea…

- Lista oficiala a țarilor pentru care s-a eliminat carantina și izolarea la domiciliu, dupa 15 iunie Sambata a avut loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, pentru aprobarea listei cu statele din care cetațenii care sosesc in Romania nu vor fi obligați sa intre in izolare. Zborurile…

- Romania inregistreaza cea mai mare rata a mortalitații in urma accidentelor rutiere din Uniunea Europeana, cu 96 de decese la milionul de locuitori. Potrivit unui raport al CE, media europeana este de 51 de morți la milionul de locuitori. „Cele mai sigure drumuri sunt in Suedia, cu 22 de decese la…

- Comisia pentru libertați civile a Parlamentului European a facut apel la statele Uniunii Europene sa intreprinda pașii necesari pentru primirea Croației, Bulgariei și Romaniei in Spațiul Schengen, informeaza agenția de presa croata Hina, conform g4media.ro. Parlamentul European „face apel la Consiliul…

- "Ceea ce au trait in ultimele doua luni toți cetațenii UE, s-a intamplat in cazul cetațenilor Romaniei, Bulgariei și Croației in ultmii 12, 13 ani", a spus Dragos Tudorache, in materialul pentru Euronews. Romania și Bulgaria s-au alaturat Uniunii Europene in 2007, insa ingrijorarea privind…

- Bulgaria va depune, pâna la finele lunii aprilie, cererea de aderare la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioada obligatorie de doi ani, înainte de adoptarea monedei euro, a declarat vineri premierul bulgar, Boiko Borisov, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Autoritatile…