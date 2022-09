Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite „vor lucra cu aliatii si partenerii pentru a impune Rusiei masuri economice suplimentare rapide si severe” daca Moscova va anexa teritorii din Ucraina, a avertizat vineri presedintele american Joe Biden intr-un comunicat de presa, scrie agerpres.ro.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat vineri lumea intreaga sa condamne pseudo-referendumurile organizate de Moscova, in curs de desfasurare in patru teritorii pe care trupele ruse le-au cucerit in Ucraina de la inceputul invaziei. Concomitent, președintele american Joe Biden a promis…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene (UE) au convenit miercuri sa pregateasca noi sanctiuni impotriva Rusiei care se vor concretiza in cel mai scurt timp, a anuntat seful diplomatiei comunitare, Josep Borrell, citat de EFE.

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa ia in considerare noi sanctiuni impotriva Rusiei, pentru ca acestea nu ar face decat sa adanceasca actuala criza energetica si sa afecteze Europa, relateaza Reuters.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia, sambata seara, ca duce un razboi energetic impotriva Europei și a vorbit despre nevoia unei unitați mai mari printre statele europene. Declarațiile președintelui ucrainean vin dupa ce Rusia a anunțat ca inchide pe termen nedefinit gazoductul…

- Bursa din Moscova a declarat saptamana trecuta ca va permite clientilor din jurisdictii ”prietenoase” sa inceapa tranzactionarea de obligatiuni, dupa o pauza de aproape sase luni, dar ulterior a spus ca acest lucru se va aplica doar pietei de instrumente derivate, nu pietei principale de valori. Analistii…

- Seful diplomatiei ucrainene, Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a cerut miercuri mai multe arme si sanctiuni dupa anuntarea de catre Moscova a extinderii ofensivei sale in Ucraina, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…