- Comisia Europeana a nuantat miercuri amploarea "fondului de investitii de raspuns la coronavirus", care poate atinge 25 de miliarde de euro, anuntat in ajun de presedinta Ursula von der Leyen, afirmand ca acesta "nu are cum sa rezolve toate problemele economice", relateaza AFP."Sensul propunerii…

- In ultima sedinta de Guvern a fost adoptat un memorandum care prevede crearea acestui grup de lucru, avand ca obiectiv analiza impactului economic, financiar si bugetar generat de efectele epidemiei de coronavirus in Romania si in relatiile economice pe care le are Romania cu statele afectate de epidemie.…

- Comisia Europeana va crea un fond al UE cu o potentiala suma de 25 de miliarde de euro pusa la dispozitie din resursele existente pentru a reduce efectele crizei economice cauzate de coronavirus, a anuntat marti seara sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. Intr-o declaratie…

- Comisia Europeana a anunțat marți seara instituirea unui fond de 25 de miliarde de euro pentru a reduce efectele economice cauzate de coronavirus, intr-un moment in care Roma s-a plans ca nu a fost ajutata de partenerii europeni, deși a cerut ajutor.Roma a cerut deja ajutorul UE, in criza coronavirusului,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat joi oficial acordul privind Brexitul, ultimul pas in procesul retragerii Regatului Unit din blocul comunitar, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Acordul a fost aprobat prin procedura scrisa, a precizat Consiliul European, a doua zi dupa ce si Parlamentul…