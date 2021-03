Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu exclude actiuni judiciare impotriva companiei farmaceutice AstraZeneca, a declarat marti secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, citat de AFP, potrivit AGERPRES. "Exista ingrijorare si mai mult, fara indoiala un anumit numar de incalcari ale…

- Uniunea Europeana nu exclude actiuni judiciare impotriva companiei farmaceutice AstraZeneca, a declarat marti secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, citat de AFP. "Exista ingrijorare si mai mult, fara indoiala un anumit numar de incalcari ale contractului, iar Europa nu…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat, joi, vaccinul anti-COVID-19 produs de Johnson&Johnson, primul care se administreza intr-o singrura doza. EMA a aprobat, joi, vaccinul dezvoltat de producatorul Johnson&Johnson, transmite DPA. Acesta este primul vaccin impotriva coronavirusului care…

- Comisia Europeana a anuntat joi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, in contextul in care statele membre ale UE sufera in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca, informeaza…

- Romania ar urma sa primeasca in luna februarie cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul Astra Zeneca, programarile pentru acest tip de vaccin urmand sa inceapa din 10 februarie, pentru persoane cu varste intre 18 si 55 de ani, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ”…

- Uniunea Europeana continua sa ceara explicatii laboratorului anglo-suedez, dupa ce acesta a anuntat o reducere a liivrarilor vaccinului sau in primul trimestru, mai declara oficialul citat.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea a doua proceduri judiciare impotriva fostului președinte Donald Trump, inițiate conform unei prevederi constituționale care ii interzice șefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu sunt aprobate de Congres, scrie Agerpres.

- Uniunea Europeana a incheiat contracte cu o serie de producatori de medicamente, intre care Pfizer si BioNTech, Moderna si AstraZeneca, pentru un total de peste doua miliarde de doze, si si-a stabilit obiectivul ca toti adultii sa fie vaccinati anul viitor. Dar sondajele au aratat niveluri ridicate…