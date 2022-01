Comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, le-a transmis, vineri, miniștrilor sanatații din Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru administrarea unei a patra doze a vaccinului anti-COVID, in cazul in care datele vor arata ca el este necesar, relateaza Reuters. In urma cu doar cateva zile, Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) și-a exprimat indoielile in ceea […] The post UE le cere miniștrilor sanatații sa se pregateasca pentru administrarea celei de-a patra doze de vaccin anti-Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…