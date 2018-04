UE interzice neonicotinoidele pentru a salva albinele

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va interzice insecticidele cele mai utilizate pe scara larga din toate domeniile, din cauza pericolului grav pe care il reprezinta pentru albine. Neonicotinoidele vor putea fi utilizate doar in sere inchise.

- Deputatul argesean Andrei Gerea , vicepresedinte al ALDE, a criticat MCV impus de Uniunea Europeana, spunand ca acesta a avut scopul de a incerca sa tina Romania sub control prin intermediul justitiei.Acum, dupa scandalul aparut in legatura cu listele venite de la Bruxelles in care Comisia Europeana…

- Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a dezbatut miercuri, 4 aprilie, aplicarea principiului subsidiaritații și proporționalitații in elaborarea legislației europene. Inițiativa dezbaterii aparține deputatului PSD Roxana Minzatu care a participat, in 26 martie 2018, la lucrarile Grupului…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules – in mod ilegal – datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP. Societatea lui Mark Zuckerberg s-a declarat ”scandalizata…

- Comisia Europeana face primii pași spre implementarea programului prin intermediul caruia intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Potrivit Euronews, Bruxelles-ul…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…