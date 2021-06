UE interzice accesul avioanelor belaruse în spațiul său aerian și pe aeroporturile sale Consiliul Uniunii Europene anunța ca a decis vineri sa întareasca masurile restrictive instituite deja ca urmare a situației din Belarus și a interzis survolarea spatiului aerian european și accesul pe aeroporturile UE pentru companiile aeriene belaruse de orice tip. Interdictia va intra în vigoare la miezul nopții.

Masura, solicitata la finalul lunii mai de catre liderii europeni, a fost formalizata juridic vineri de cele 27 de state membre UE, precizeaza AFP.



Statele membre UE vor trebui sa refuze permisiunea de a ateriza, decola sau survola pe teritoriile lor oricarei…

Sursa articol: hotnews.ro

