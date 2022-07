Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii SUA și mulți alții care vor calatori in țarile UE din spațiul Schengen nu o vor mai putea face doar pe baza pașaportului. Ei vor fi nevoiți sa se inscrie in viitorul Sistem European de Informații și Autorizare privind Calatoriile (ETIAS – European Travel Information and Authorization System).…

- Administrația pieței centrale din Chișinau a publicat noi date privind prețurile la diferite produse agricole comercializate in piața. Cetațenii pot trage singuri concluzii cu privire la ce produse s-au scumpit și care s-au ieftinit la piața din capitala in ultimele zile, relateaza Noi.md. Dupa cum…

- Un nou ghid util pentru cetațenii ucraineni care doresc sa ramana pentru mai mult timp pe teritoriul Maramureșului a fost tiparit de curand. ”In paginile acestuia, refugiații pot gasi informații referitoare la pașii de urmat in cazul in care doresc sa se angajeze in Maramureș, sa beneficieze de asistența…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a elaborat si pune la dispozitia cetatenilor romani un pliant (de tip „Smart Flyer") care contine informatii utile referitoare la pasii de urmat pentru obtinerea vizei necesare pentru calatorii de scurta sedere in Statele Unite ale Americii, in scop de afaceri sau…

- Cetațenii bulgari sunt indemnați sa paraseasca Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Sofia a emis in acest sens o alerta de calatorie, din cauza „situației complicate din țara noastra”.