Aceasta consolidare vizeaza sa sanctioneze deturnarea unui avion de linie al companie irlandeze low-cost Ryanair in vederea arestarii jurnalistului Roman Protasevici si reprimarea opozitiei. ”Acest lucru nu se intampla in fiecare zi, insa UE este pe aceeasi linie. Am stabilit linia la summitul european, iar azi (luni) am inscris”, a declarat AFP seful diplomatiei Luxemburgului, Jean Asselborn. ”Avem sanctiuni care vizeaza persoane. Iar acum avem sanctiuni in sapte sectoare economice, de la armament, la tutun si la ingrasaminte, adica potasiu”, a precizat el. ”Aceste masuri vor afecta in mod masiv…