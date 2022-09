Comisia Europeana urmeaza sa prezinte miercuri un pachet de masuri pentru a ajuta firmele energetice care se confrunta cu o criza de lichiditate. Companiile de utilitati vand adesea energie in avans, dar trebuie sa mentina o ”marja” minima sau un depozit in numerar, pentru eventualitatea intrarii in incapacitate de plata inainte de a furniza energie. Marimea garantiilor necesare a crescut in paralel cu cresterea preturilor energiei. ”Vedem tensiunea pentru anumiti participanti la piata si luam in considerare in mod activ daca, pe langa o astfel de monitorizare de supraveghere, sunt necesare masuri…