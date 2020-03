Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European lucreaza cu statele membre pentru a se asigura ca Uniunea Europeana (UE) poate achizitiona ventilatoare, masti si alte echipamente medicale pentru a fi puse la dispozitia spitalelor din intreaga Uniune, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de europarlamentarul PSD Dan…

- Delegatia Aliantei USR PLUS in Parlamentul European a cerut marti, intr-o scrisoare transmisa Comisiei Europene, masuri urgente pentru studentii Erasmus blocati in alte tari decat cele de origine si aflati in imposibilitatea de a se intoarce acasa."In acest moment, sunt peste 340.000 de studenti…

- Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, informeaza agentiile de presa internationale.

- ​Parlamentul European a votat, miercuri seara, Acordul Brexit. 621 de eurodeputați au votat pentru, iar 49 împotriva. Dupa 47 de ani în Uniunea Europeana și trei ani de criza politica, Marea Britanie va parasi blocul comunitar, vineri, la miezul nopții. ​Presedinta Comisiei Europene,…

- In contextul in care Parlamentul European va aproba miercuri Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, europarlamentarii britanici si-au marcat ultima zi de mandat printr-un cantec in plen.

- Pacienții romani infectați cu tuberculoza ar putea fi tratați in premiera și in sistem ambulatoriu, așa cum recomanda Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Tuberculoza este o problema de sanatate publica in Romania, care se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la imbolnaviri, cu circa 12.000 de…