Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a criticat dur decizia companiei Harley-Davidson de a transfera o parte a productiei în afara Statelor Unite pentru a evita masurile vamale impuse de Uniunea Europeana, avertizând ca produsele firmei americane vor fi vizate de taxe vamale ale SUA. "Sunt…

- Cu 165.787 de tone de grau livrate in luna mai, Uniunea Europeana este cel mai mare producator la nivel mondial. Este totodata, și cel mai mare consumator, cu un consum de 142.749, arata datele Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite.In topul producatorilor, Uniunea Europeana…

- Cu 165.787 de tone de grau livrate in luna mai, Uniunea Europeana este cel mai mare producator la nivel mondial. Este totodata, si cel mai mare consumator, cu un consum de 142.749, arata datele Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite.

- Uniunea Europeana actioneaza "mai rau decat China", i-a spus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, afirma surse citate de site-ul Axios.com, potrivit Mediafax.Emmanuel Macron s-a deplasat in Statele Unite la sfarsitul lunii aprilie pentru a-l…

- Parlamentul a aprobat joi, cu 172 la 14 voturi, o propunere a premierului Boiko Borisov cu privire la elaborarea unui plan, pana la sfarsitul lui octombrie, in vederea unei reluari a construirii centralei nucleare pe malul Dunarii. Bulgaria a cheltuit deja aproximativ 1,8 miliarde de dolari…

- ”Toate statele membre ale Uniunii Europene inca sustin acordul nuclear, in pofida faptului ca Statele Unite au decis sa se retraga. Vom continua dialogul cu SUA”, a declarat Merkel.Declaratiile cancelarului german au fost facute in contextul in care Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat…

- Rusia cere despagubiri din partea SUA de pe urma tarifelor impuse de administratia americana la importurile de otel si aluminiu, se arata într-un comunicat al Moscovei, publicat joi de Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), transmite Reuters. Statele Unite afirma ca tarifele sunt…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in martie 2018, comparativ cu luna precedenta, impulsionat de majorarea preturilor la cereale si lactate, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). FAO publica lunar propriul sau Food…