UE discută cu compania americană Moderna achiziţia unei cantităţi mai mari de vaccinuri pentru Covid-19 Uniunea are ca obiectiv vaccinarea a 70% din populatia adulta pana la sfarsitul verii, dar nu a reusit sa isi asigure dozele promise de companiile farmaceutice. In prezent, incearca sa-si extinda rezerva de vaccinuri, care se ridica deja la aproape 2,3 miliarde de doze, provenite de la sase producatori de medicamente, pentru populatia sa de aproximativ 450 de milioane. UE negociaza un nou acord de aprovizionare cu Moderna, care ar putea aproape dubla volumul dozelor de vaccin de la firma de biotehnologie din SUA, au declarat pentru Reuters doi oficiali inalti ai UE implicati in discutii. In cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achiziția a inca 300 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Stocul de doze de vaccin al UE se dubleaza astfel. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat, conform Reuters , ca noul contract a fost apobat de catre Comisie.…

- Compania americana Moderna va livra Italiei in saptamana care va incepe la 7 februarie cu 20% mai putine vaccinuri decat s-a angajat, a declarat vineri comisarul special italian pentru combaterea epidemiei de COVID-19, Domenico Arcuri, transmite Reuters.

- Comisia Europeana va finaliza, pana la finalul saptamanii, o propunere care cere companiilor farmaceutice sa-și inregistreze exporturile de vaccin din Uniunea Europeana. Insista, insa, ca nu are planuri sa impuna o interdicție a exporturilor, potrivit Reuters. Țarile au aflat la sfarșitul saptamanii…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca si de Universitatea Oxford ar putea sa primeasca autorizatia pentru utilizare in Elvetia, informeaza Reuters, citata de Agerpres.La sfarșitul lunii ianuarie, agentia elvetiana cu rol de reglementare pe piata medicamentelor, Swissmedic,…

- Vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania farmaceutica AstraZeneca si de Universitatea Oxford ar putea sa primeasca autorizatia pentru utilizare in Elvetia in aceasta luna, a anuntat sambata cotidianul NZZ, citand doua surse care au preferat sa ramana anonime, informeaza Reuters. Potrivit…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin candidat dezvoltat de aceasta impotriva COVID-19, transmite Reuters. 'Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea…

- Comisia Europeana a propus vineri statelor membre ale UE sa achizitioneze inca 200 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer, cu optiunea de a achizitiona alte 100 de milioane de doze. „Acest lucru ar permite UE sa achizitioneze pana la 600 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat joi ca a incheiat negocieri exploratorii cu societatea americana in domeniul biotehnologiei Novavax in vederea achizitionarii a 100 de milioane de doze de vaccin candidat impotriva covid-19, relateaza AFP. ”Contractul avut in vedere cu Novavax va oferi posibilitatea…