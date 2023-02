UE dezbate noi sancţiuni împotriva Moscovei. Noi politicieni, lideri militari și bănci sunt vizate Reprezentantii celor 27 de tari ale UE se intalnesc miercuri la Bruxelles pentru a discuta un nou set de sanctiuni impotriva Rusiei, urmand sa fie vizati politicieni, lideri militari si inca patru banci rusesti, relateaza Reuters. Noile masuri, asteptate pentru a marca un an de la razboiul pornit de Moscova asupra Ucrainei, necesita sprijinul unanim al statelor membre ale UE. “Vom impune sanctiuni asupra unui numar de politicieni si lideri militari”, a declarat saptamana trecuta sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, dupa un summit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ii vom… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

