Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a reluat activitatea de imbogatire a uraniului la 20% la uzina subterana de la Fordow, un nivel de puritate care nu este autorizat, potrivit acordului international incheiat in 2015 de Teheran si marile puteri, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa semioficiala Mehr. Decizia este…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) se pregatesc pentru o saptamana „foarte importanta”, a anuntat duminica ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in contextul in care negocierile unui acord comercial post-Brexit intra in ultima linie dreapta, fara ca marile blocaje sa fie solutionate, relateaza…

- Ministrul britanic al finantelor Rishi Sunak a declarat ca este increzator ca Londra si Bruxelles vor ajunge la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar a subliniat ca acesta nu trebuie incheiat „cu orice pret”. „Cred ca facem progrese in discutii si sper in continuare ca putem ajunge…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a evocat joi existenta unei "relatii de cauzalitate" intre migratia ilegala, amenintarea in crestere a terorismului si violenta bazata pe extremism religios in Europa, transmite MTI, potrivit Agerpres. Comentand in legatura cu reuniunea ministrilor de externe…

- Teheranul va respecta toate angajamentele pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca presedintele-ales al Statelor Unite Joe Biden ridica sanctiunile americane impuse republicii islamice, anunta ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif,…

- Piata automobilelor electrice si hibride a explodat in acest an in Uniunea Europeana, gratie stimulentelor guvernamentale, insa Romania se situeaza printre statele cu cea mai mica crestere a vanzarilor de automobile cu emisii zero sau reduse, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca obiectivul Guvernului trebuie sa fie acela de a stavili "cu orice pret" cresterea numarului de cazuri COVID fara sa afecteze activitatea economica, dar in acelasi timp sa implementeze cu fermitate deciziile privind combaterea pandemiei cu noul coronavirus."Dupa…

- Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor climatice. Totodata, liderii europeni vor aborda si teme cu privire la relatiile externe ale Uniunii Europene, informeaza…