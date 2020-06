Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Nicolas Maduro a dat luni sefei Delegatiei Uniunii Europene la Caracas 72 de ore pentru a parasi Venezuela, ca reactie la sanctiunile adoptate in aceeasi zi de catre UE la adresa a 11 functionari venezueleni, transmite AFP.

- Primul dintre cele cinci tancuri petroliere trimise de Iran în Venezuela pentru a furniza combustibil a sosit luni la rafinaria unui port venezuelean, o livrare care vine la apogeul tensiunilor dintre Teheran și Washington, potrivit AFP. "Fotografii cu sosirea primei nave la rafinaria…

- Unsprezece persoane prezentate drept ''teroristi'' au fost arestate duminica in ancheta privind "invazia" dejucata din Venezuela, aducand totalul celor arestati la 45, au anuntat autoritatile si televiziunea de stat, transmite AFP. "Alti trei mercenari teroristi (...) au fost prinsi…

- Decizia lui Donald Trump de a suspenda contribuția SUA la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), sub acuzația ca nu a gestionat in mod adecvat pandemia, a fost criticata de numeroși lideri politici și de experți. New York Times scrie ca in ciuda greșelilor facute, OMS a avertizat in mod repetat, și…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat "regretul profund" pentru suspendarea contributiei SUA la bugetul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), anuntata in noaptea de marti spre miercuri de presedintele Donald Trump, informeaza AFP."Nu exista niciun motiv pentru a justifica"…