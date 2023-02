Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) este necesar sa consolideze controalele in privinta vizelor si securitatii frontierelor, pentru a-i impiedica pe spionii rusi sa intre in spatiul Schengen, indeamna comisarul european insarcinat cu Afaceri Interne Ylva Johansson, relateaza AFP. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Comisarul european a mentionat ca presedintele rus Vladimir Putin "doreste de asemenea sa distruga Uniunea Europeana... Suntem o amenintare pentru el, avem democratie, libertate, prosperitate"."Avem nevoie de controale mai stricte asupra cererilor de viza si de o securitate mai mare la frontierele noastre", a…

- Azi și maine se desfașoara la Stockholm o reuniune informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne al Uniunii Europene, sub egida presedintiei suedeze a Uniunii. Este prima sedinta a ministrilor de justitie si interne din Uniunea Europeana, dupa reuniunea din decembrie 2022, cand Romania si Bulgaria…

- Un ajutor nesperat pentru intrarea Romaniei in Schengen vine din partea Greciei, țara care și-a trimis ministrul pentru migrație la discuții cu cencelarul Nehammer. Grecia insista pe langa Austria asupra admiterii imediate a Bulgariei si Romaniei in Schengen, despre care Atena spune ca ar fi in beneficiul…

- Președintele partidului Forța Dreptei Ludovic Orban susține ca discursul șefei Parlamentului European a fost ca o mangaiere pe creștet, dar ca Romania are nevoie de sprijin real pentru Schengen. El crede ca Romania trebuie sa se decupleze de Bulgaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O aderare a Romaniei la spatiul Schengen, de libera circulatie, este posibila anul viitor, considera presedintele Klaus Iohannis. Prezent la Bruxelles, unde maine incepe reuniunea sefilor de state si de guverne din Uniunea Europeana, presedintele a mai spus ca nu sustine o decuplare a tarii noastre…

- Consiliul European poate intoarce decizia Consiliului JAI in dosarul Schengen, a declarat la RFI eurodeputatul Renew Europe Dragoș Pislaru, membru al partidului REPER. El crede, pe de alta parte, ca indemnurile romanilor la boicotarea produselor austriece nu ajuta la nimic.Austria a blocat…

- Ylva Johansson spune ca Uniunea Europeana a luat deja masuri pentru raspunde preocuparilor Vienei in ceea ce privește stoparea valului de emigranți. Intrebata despre șansele reale de aderare, oficialul a spue ca „o dinamica foarte buna”. „Ma astept sa fie un Consiliu foarte dinamic, cu foarte mult angajament…