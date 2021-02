Stiri pe aceeasi tema

- Doua jurnaliste ale postului TV de stiri Belsat cu sediul in Polonia au fost condamnate joi la doi ani de inchisoare, dupa ce au fost arestate de autoritati pentru ca au filmat live protestele impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza Reuters. Katerina Andreeva, 27 de ani, si…

- In Belarus a inceput marti procesul in cazul a doua jurnaliste care risca trei ani de inchisoare pentru 'atingere grava adusa ordinii publice', potrivit autoritatilor, in pofida apelurilor internationale de punere a lor in libertate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Daria Ciultova si Katerina…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca va renunta la postul sau dupa ce noua Constitutie va fi adoptata, relateaza agentia de stiri Belta, potrivit Reuters. "Nu voi lucra cu voi ca presedinte in baza noii Constitutii", a spus Lukasenko, fara a specifica cand anume va veni acest…