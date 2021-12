Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate au lansat Portalul mondial (Global Gateway) care urmareste sa mobilizeze, in perioada 2021-2027, investitii in valoare de pana la 300 de miliarde euro in cadrul unei noi strategii europene menite sa…

- Comisia a adoptat trei programe de lucru pentru programul „Europa digitala”, in cadrul carora sunt evidențiate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totala de 1,98 miliarde EUR. Acest prim set de programe de lucru prevede investiții strategice care vor contribui…

- Certificatul digital al UE privind COVID este un succes la nivel mondial. Documentul a devenit un standard global cu peste 591 de milioane de certificate, anunța Comisia Europeana, anunța Mediafax. Luni, Comisia Europeana a adoptat un raport referitor la certificatul digital al UE privind…