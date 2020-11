Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va cheltui 100 de milioane de euro pentru achizitionarea si distribuirea de teste rapide (antigenice) pentru a incerca sa opreasca valul doi al pandemiei Covid-19, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Le Figaro,

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa aloce 100 de milioane de euro in vederea cumpararii si distribuirii unor teste rapide (antigenice), in vederea opririi unei noi intensificari a covid-19, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care catalogat situatia drept ”foarte…

- „Nu este suficient sa se gaseasca un vaccin. Trebuie sa ne asiguram ca cetatenii din intreaga lume au acces la el. Angajamentul nostru ferm in cadrul mecanismului COVAX este un alt semnal catre toti cetatenii care au nevoie de vaccin ca actionam in interesul lor, oriunde se afla. Nimeni nu este in siguranta…

- BioNTech-Pfizer este cea de-a șasea companie farma pe care Comisia Europeana a avut-o in vedere pentru achiziția unui vaccin anti – Covid 19, dupa Sanofi-GSK , Johnson & Johnson , CureVac și Moderna . Primul contract, semnat cu AstraZeneca , a intrat in vigoare la 27 august. Contractul avut in…

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia, dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anticoronavirus din tara sa natala, participand la un dineu de gala, scrie hotnews . „Mi-am prezentat miercuri seara demisia din functia de comisar european…

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anti-coronavirus din tara, participand la un dineu de gala, potrivit Agerpres, care citeaza agentiile de presa internationale."I-am prezentat miercuri seara…

- Contractul avut in vedere cu societatea Moderna ar prevedea posibilitatea ca toate statele membre ale UE sa achizitioneze vaccinul, precum si sa il doneze tarilor cu venituri mici si medii sau sa il redirectioneze catre tari europene. Se anticipeaza ca CE va dispune de un cadru contractual…

- Comisia Europeana (CE) a purtat discuții preliminare cu compania CureVac pentru achiziționarea unui potențial vaccin impotriva COVID-19. Comisia Europeana a incheiat astazi discuțiile preliminare cu CureVac pentru achiziționarea unui potențial vaccin impotriva COVID-19. Vaccinuri pentru toti Contractul…