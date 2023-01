​Compania chineza de social media TikTok ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana daca nu isi accelereaza pana in septembrie eforturile de a respecta legislatia UE, l-a anuntat, joi, pe seful firmei comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, transmit Reuters si Agerpres. Afacerea TikTok trebuie sa fie in linie cu Legea privind serviciile digitale (DSA) cu mult inainte de termenul limita stabilit la 1 septembrie, l-a informat oficialul UE pe directorul companiei chineze, intr-un apel video. Legea privind serviciile digitale (DSA) impune o lista lunga de reguli pentru platforme,…