- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…

- Cresc tensiunile dintre Rusia și Ucraina. Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse a anunțat ca l-a arestat vineri, 16 aprilie, pe diplomatul ucrainean Alexander Sosonyuk, sub acuzația ca a incercat sa obțina informații clasificate dintr-o baza de date a principalei agenții de securitate a…

- "Infrastructura din Crimeea este pregatita pentru potentiala stocare de arme nucleare. Prezenta munitiei nucleare in Peninsula Crimeea ar declansa o noua serie de probleme politice, juridice si morale", a avertizat Andrii Taran, fara a oferi dovezi in acest sens, a anunțat Reuters, citat de Mediafax.ro.Ministrul…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a recomandat marti adoptarea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, in contextul amplificarii...

- Vizita in Rusia a Inaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell Fontelles, a fost "necesara" in pofida tensiunilor bilaterale, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce Administratia Vladimir Putin a comunicat ca nu este responsabila de erodarea relatiilor, noteaza…

- Europenii au decis luni sa-l trimita la Moscova, la inceputul lui februarie, pe Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Josep Borrell, si preconizeaza sa adopte sanctiuni daca presedintele rus Vladimir Putin va continua reprimarea opozitiei, au declarat…