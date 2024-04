Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului alegerilor din 2024, alegerile europarlamentare au fost comasate cu cele locale, care vor avea loc pe 9 iunie 2024. Chiar daca PNL și PSD au decis sa mearga pe liste comune pentru Parlamentul European, PUSL nu se regasește in aceasta

- Recipientele din plastic de unica folosința vor fi interzise incepand din anul 2030. Masura a fost luata in contextul efprturilor pe care UE le face pentru a reduce cantitatea deșeurilor de plastic care ajung in mediu. In ultimii ani, cantitatea deșeurilor de plastic care sunt aruncate la intamplare…

- Deputații europeni susțin planurile pentru un portofel digital la nivelul UE pentru accesarea serviciilor publice și private și pentru stocarea, partajarea și semnarea electronica a documentelor.

- El a mentionat ca decizia de a avea o lista comuna ''a doua partide competitoare pana acum si care continua sa ramana si acum competitoare la nivel local si vor fi probabil competitoare si in viitor'' a existat si in alte state membre ale Uniunii Europene, dand ca exemplu precedentele alegeri europarlamentare…

- In acest an, romanii vor putea sa-și faca buletin electronic, incepand cu luna august. Nu este, insa, singura noutate, pentru ca tot de atunci se reduce varsta minima la care se poate solicita cartea de identitate electronica la 12 ani. Noul buletin electronic va avea un cip incorporat, ceea ce va permite…

- In timpul unei sesiuni plenare recente, in secțiunea Intrebari și raspunsuri, Paula Badanelli, purtatoarea de cuvant a partidului Vox, i-a pus pe ganduri pe participanții la discuție prin prezentarea unui caz inedit. Aceasta a dezvaluit ca partidul a angajat o imigranta de origine romana, care, in ciuda…

- In luna februarie, Comisia Europeana iși va prezenta ideile privind reforma tratatelor UE, care prevad modificari ale normelor de funcționare a Uniunii Europene in contextul extinderii acesteia. Acest lucru a fost anunțat de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timpul unui discurs…

- Un om de afaceri din Cluj a fost prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice și le-a spus polițiștilor ca a fost torturat, potrivit Ziarul de Cluj. Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor ca a fost torturat de talhari care i-au taiat un deget pentru a…