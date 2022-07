Stiri pe aceeasi tema

Australia va furniza Ucrainei 34 de vehicule blindate suplimentare și va interzice importurile de aur rusesc, a declarat duminica, la Kiev, premierul australian Anthony Albanese.

"Rusia nu poate si nu trebuie sa invinga" in Razboiul din Ucraina, iar santciunile care i-au fost impuse vor fi mentinute "atat tmp cat va fi necesar", da asigurari marti preseidntele francez Emmanuel Macron, dupa summitul G7, in Germania, relateaza AFP, scrie Mediafax.

Victoria Ucrainei impotriva Rusiei este „puțin probabila" daca Statele Unite nu livreaza sisteme de artilerie cu raza lunga de acțiune, a declarat luni Aleksei Arestovici, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Sute de lituanieni se asociaza pentru a cumpara o drona militara avansata pentru Ucraina in razboiul acesteia impotriva Rusiei, in semn de solidaritate, scrie Reuters. Aproximativ 3 milioane de euro au fost stranși de lituanieni in doar trei zile, din cele 5 milioane de euro necesare, cumpararii…

Cea mai urgenta nevoie a Ucrainei o reprezinta MLRS (sistem de lansare de rachete multiple) pentru a contrabalansa superioritatea Rusiei in ceea ce priveste armamentul greu, a spus ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba, potrivit CNN. SUA discuta despre trimiterea de sisteme avansate in Ucraina,…

Lumea are depozitate rezerve de grau pentru aproximativ 10 saptamani, in timp ce invazia Rusiei in Ucraina intra in a patra luna, a declarat un expert in insecuritate alimentara in fața Consiliului de Securitate al ONU.

Tarile UE au inghetat active in valoare de 35 de miliarde de euro ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina in primele 5 saptamani si jumatate de razboi, Franta fiind in fruntea listei, cu bunuri si capitaluri inghetate in valoare de 23,5 miliarde de euro, scrie Bloomberg.

Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite vor interzice accesul navelor rusești in porturile americane, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina, noteaza mediafax.