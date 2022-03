Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au gasit in telefonul unui soldat rus luat prizonier o inregistrare in care isi manifesta ranjind satisfactia ca orasele Ucrainei sunt bombardate. Aflat acum pe un pat de spital din Ucraina, soldatul nu mai zambeste si spune ca Vladimir Putin este un ticalos #Russian occupant rethinks the…

- In dimineața zilei de 2 martie, trupele ruse au lovit una dintre cladirile Universitații in Harkov, iar cladirea Facultații de Sociologie a fost distrusa. Imagini cu evacuarea studenților ucraineni și straini aflați inca in Harkov au fost publicate de Nexta pe Twitter. Harkov, cel mai mare centru universitar…

- sursa foto: Twitter/ NEXTA O imagine cu un convoi rusesc de vehicule militare distruse in orașul Bucha a fost publicata pe Twitter de NEXTA. „Bucha, un munte de vehicule inamice avariate”, este descrierea fotografiei publicate. #Bucha , a mountain of damaged enemy vehicles pic.twitter.com/cjmPSCYL51…

- Imagini video postate pe rețelele sociale arata cum cladirea Consiliului Local din centrul orașului Harkov este distrusa de o racheta. Karkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, este ținta unui atac susținut din partea rușilor, care și-au intensificat ofensiva și asupra capitalei Kiev, dar și…

- Spitalul orașenesc din Harkov a fost distrus in timpul unui bombordament, potrivit mai multor publicații locale. Nexta TV transmite ca spitalul a fost distrus in timpul unui atac cu rachete lansat asupra unei zone rezidențiale din oraș. Nu exista informații privind victime. Больница в Харькове. Российские…

- La Melitopol, ucrainenii neinarmați se confrunta cu soldații ruși. Ei scandeaza „marș acasa” și imping vehiculele inapoi. In Melitopol, unarmed Ukrainians are confronting the Russian soldiers. They are chanting "Occupants" and pushing the vehicles back. pic.twitter.com/PMges2cHhU — Franak Viacorka (@franakviacorka)…

- Cladirea administrației regionale din Harkov a fost bombardata de militarii ruși. Exista mai mulți oameni prinși sub daramaturi. Ce a s-a ales de ea, se poate vedea mai jos: More footage from #Kharkiv pic.twitter.com/txwPvSBkm7 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 As a result of the shelling of #Kharkiv…

- Locuitorii din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, spun ca spera la ce-i mai bine, dar se pregatesc pentru ce-i mai rau, cu gandul la zecile de mii de soldați ruși masați in apropiere de granița situata la numai cateva zeci de kilometri de oraș, in condițiile in care negocierile diplomatice…