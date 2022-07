Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Curții de Apel Alba Iulia, ales in Consiliul Național al Magistraturii. Lista noilor judecatori și procurori din CSM Liviu Odagiu, Presedintele Curtii de Apel Alba Iulia a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrații din toata țara au ales miercuri, 22 iunie, viitorii…

- Magistrații de la Tribunalul Suceava au pronunțat o condamnare pe viața, o pedeapsa mai rara in instanțele din Romania. Ghiocel Timofeev, de 53 de ani, sau ucigașul din Radauți cum mai este cunoscut, a fost gasit vinovat de fapta comisa in dupa-amiaza zilei de 6 decembrie 2021. Instanța suceveana ...

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu explicații, dupa ce a respins candidaturile a 13 magistrați, propuși de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru numirea in funcția de judecator pana la atingerea plafonului de varsta. Președinta a declarat in cadrul emisiunii Cutia Neagra ca unii judecatori…

- Ucraineanul care a provocat teribilul accident de la Ipotești de sambata seara avea o alcoolemie uriașa. Potrivit rezultatelor de la probele de sange care i-au fost recoltate, Ruslan Lutytskyi avea o alcoolemie de 2,17 la mie. Momentan, acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ...

- In cazul in care magistratii sufera prejudicii in exercitarea meseriei, acestia vor beneficia de asistenta medicala profilactica, curativa, recuperatorie in tara si in strainatate, toate platite din bani publici. Magistratii mai beneficiaza de plati pentru medicamente, transport, compensatii de pana…