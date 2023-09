Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina se vor confrunta luni in fața Curții Internaționale de Justiție intr-un caz care se concentreaza in jurul afirmațiilor Moscovei ca invazia sa in Ucraina a fost facuta pentru a preveni genocidul, scrie Reuters. Ucraina a adus cazul in fața celei mai inalte instanțe a Națiunilor Unite…

- Austria continua sa importe din Rusia gaz „la capacitate maxima”, in condițiile in care majoritatea țarilor europene au facut eforturi pentru a-și reduce dependența de resursele energetice ale Moscovei. Importurile de gaz austriece reprezinta o sursa importanta de venit pentru regimul de la Kremlin,…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, va vizita in curand Rusia pentru a se intalni cu președintele Vladimir Putin, au confirmat cele doua țari luni, in cadrul unei posibile intalniri istorice in contextul izolarii din ce in ce mai profunde a Moscovei din cauza razboiului din Ucraina. Liderul nord-coreean…

- Curtea Internationala de Justitie va asculta in septembrie obiectiile Rusiei intr-o procedura lansata de Ucraina dupa declansarea invaziei ruse asupra teritoriului ucrainean pe 24 februarie 2022.

- Rusia a anuntat ca a dejucat joi seara un atac ucrainean efectuat cu o drona navala impotriva flotei sale din Marea Neagra, unde numarul ciocnirilor a crescut de la retragerea Moscovei din acordul privind exportul de cereale din Ucraina.

- Uniunea Europeana a anuntat joi, 3 august, inasprirea sanctiunilor sale impotriva Belarusului pentru sprijinul acordat Moscovei in razboiul acesteia din Ucraina, prin extinderea listei negre si restrictionarea exporturilor, in special in ceea ce priveste tehnologia destinata dronelor, potrivit Agerpres…

- Companiile straine care au ramas in Rusia dupa invazia neprovocata in Ucraina au facut un profit de 214 miliarde de dolari in 2022 și au platit statului rus taxe in valoare de 3,5 miliarde de dolari.