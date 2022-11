Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a cerut miercuri acces la locul din estul Poloniei unde doua persoane au fost ucise marti seara de o racheta despre care oficiali polonezi si din cadrul NATO afirma ca a fost o racheta antiaeriana a armatei ucrainene, relateaza Reuters.

NATO va organiza miercuri dimineata, de la ora locala 10:00 (09:00 GMT), o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori, pentru a discuta despre explozia din estul Poloniei, in apropiere de frontiera cu Ucraina, soldata cu doi morti, au declarat doi oficiali NATO si un diplomat european

Un inalt oficial ucrainean si-a exprimat scepticismul cu privire la preluarea Twitter de catre Elon Musk, ale carui relatii cu Kievul au fost precare de cand miliardarul a sugerat la inceputul lunii octombrie ca Ucraina ar trebui sa renunte la pamantul ocupat de rusi, pentru pace, transmite Reuters.

Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite in Ucraina echipamente de aparare aeriana HAWK mai vechi, aflate in depozite, pentru a ajuta Kievul sa se apere impotriva atacurilor rusesti cu drone si rachete de croaziera, au declarat doi oficiali americani marti pentru Reuters, noteaza

Procurorul general ucrainean Andrii Kostin a declarat, joi, ca Procuratura Generala a Ucrainei a deschis un dosar de cercetare penala in privinta atacurilor cu rachete rusesti care au vizat Kievul si orasele din intreaga tara saptamana aceasta, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

Republica Belarus a dat asigurari marti ca forta militara formata cu aliatul sau rus este una "strict defensiva", intr-un moment in care Minskul acuza Kievul ca pregateste o ofensiva impotriva sa, generand temeri privind o interventie directa a Belarus in conflictul din Ucraina, informeaza AFP si

Șeful organismului de supraveghere nucleara al ONU a declarat ca integritatea fizica a centralei nucleare Zaporijia din Ucraina, ocupata de Rusia, a fost afectata in repetate randuri și ca este ingrijorat de situația de acolo, scrie Reuters.

Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.