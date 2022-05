Rusia este astazi cea mai directa amenințare la adresa ordinii mondiale prin razboiul barbar impotriva Ucrainei și pactul sau ingrijorator cu China”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Tokyo, dupa intalnirea cu premierul japonez Fumio Kishida și cu președintele Consiliului European, Charles Michel, transmite AFP. Cei doi responsabili europeni au fost joi la Tokyo in cadrul ciclului anual de discuții Japonia – UE, care are loc pe fondul conflictului ruso-ucrainean și in contextul ingrijorarilor in creștere in Asia legate de ambițiile militare ale Chinei. Fumio Kishida,…