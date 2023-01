Stiri pe aceeasi tema

- Luptele pentru controlul oraselor Soledar si Bahmut din estul Ucrainei sunt ”cele mai sangeroase” de cand a inceput invazia Rusiei in februarie, a declarat miercuri agentiei France Presse consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, care considera ca Ucraina poate castiga acest razboi daca statele…

- „Pe baza materialelor pregatite de Serviciul de Securitate al Ucrainei si de Serviciul de Stat pentru Migratie al Ucrainei si in conformitate cu Constitutia statului nostru, am decis sa pun capat cetateniei a patru persoane: Andrii Leonidovici Derkaci, Taras Romanovici Kozak, Renat Raveliiovici Kuzmin…

- Statele Unite, Franta si Germania trimit in Ucraina tehnica de lupta terestra, intai vehicule blindate, apoi tancuri. Campiile ucrainene se vor inrosi de sangele rusilor. Daca Rusia va accepta provocarea, razboiul din Ucraina va semana cu luptele din Afganistan. Poate chiar cu luptele din cel de-al…

- Poliția de Frontiera informeaza despre intreruperea programului de lucru in toate punctele de trecere a frontierei de pe sectorul moldo-ucrainean din nordul țarii, din motive de securitate. Autoritațile de competența ucrainene nu permit trecerea frontierei de stat in contextul riscurilor de atac aerian…

- Invazia militara abuziva a Rusiei impotriva Ucrainei i-a schimbat viata si lui Radu Hossu. Pana pe 24 februarie, era preocupat de rafuielile din politica romaneasca. Dupa aceasta data, aproape toata atentia sa a mers catre refugiatii ucraineni care ajungeau la Brasov, unde Radu Hossu este consilier…

- Invazia militara abuziva a Rusiei impotriva Ucrainei i-a schimbat viața și lui Radu Hossu. Pana pe 24 februarie, era preocupat de rafuielile din politica romaneasca. Dupa aceasta data, aproape toata atenția sa a mers catre refugiații ucraineni care ajungeau la Brașov și spre ceea ce se intampla pe frontul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a promis in mesajul transmis marti seara catre natiune ca fortele ucrainene nu vor ceda „nici macar un centimetru" in luptele pentru controlul regiunii Donetk, in timp ce oficialii prorusi instalati acolo au declarat ca fortele ucrainene se deplaseaza cu tancuri catre…

- GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiaza razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a publicat inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Unul dintre videoclipurile…