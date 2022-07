Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta luni despre inasprirea sanctiunilor impotriva Rusiei, intr-un moment in care Moscova este acuzata ca a desfasurat lansatoare pentru tiruri de rachete la centrala nucleara Zaporojie, in sudul Ucrainei, comenteaza AFP. Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk (sud-est), Valentin Reznicenko, a denuntat sambata ‘un potop de foc’ in directia teritoriul orasului Nikopol, cu tiruri de rachete Grad asupra zonelor rezidentiale. ‘Salvatorii au gasit doua persoane moarte sub ruine’, a anuntat el. Ministrii UE vor trebui sa analizeze, printre altele, o propunere…