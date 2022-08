Stiri pe aceeasi tema

Armata ucraineana a taiat sprijinul logistic al invadatorilor rusi peste fluviul Nipru, in regiunea Herson, prin atacuri tintite asupra podurilor, pontoanelor si feriboturilor, potrivit purtatoarei de cuvant a Fortelor armate din sudul tarii, Natalia Gumeniuk, citata de EFE.

Doua poduri rutiere spre Herson au fost scoase din uz in urma atacurilor ucrainenilor, a anunțat, sambata, Ministerul Apararii din Marea Britanie, potrivit Sky News.

Ucraina a anuntat, marti, bombardamente intense ale Rusiei peste linia frontului, in timp ce ambele parti s-au invinovatit reciproc pentru atacul din weekend asupra centralei nucleare de la Zaporojie, care a declansat ingrijorarea la nivel international cu privire la un potential dezastru atomic,

Armata ucraineana ar fi recucerit 53 de așezari in regiunea de sud a Ucrainei ocupata in majoritate de ruși, a declarat marți guvernatorul regional, potrivit Sky News, scrie Mediafax.

Armata rusa este angajata in actiuni de tortura, detentii ilegale si disparitii fortate ale civililor in zonele aflate sub controlul fortelor Moscovei, din sudul Ucrainei, a acuzat vineri, organizatia nonprofit Human Rights Watch (HRW), relateaza AFP.

Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax.

Inca doi generali rusi au fost ucisi in razboiul din Ucraina in regiunea Herson, a declarat consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici pentru televiziunea belarusa Nexta, potrivit news.ro.

Ucraina acuza marti armata rusa de faptul ca a incarcerat aproape 600 de persoane - in principal jurnalisti si activisti in favoarea Kievului - in regiunea Herson, in sudul tarii, ocupat in intregime de catre fortele armate ale Rusiei, relateaza AFP, anunța news.ro.