- Statele Unite au anuntat marti un nou ajutor militar de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina, departe de ajutorul substantial cerut de presedintele Biden, inca blocat in Congres, relateaza AFP, Agerpres. Ajutorul include in special rachete antiaeriene, munitie si obuze de artilerie si raspunde…

- Franta a format circa 10.000 de militari ucraineni de la inceputul invaziei ruse asupra Ucrainei, a anuntat joi Ministerul Apararii francez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Aceste cursuri de instruire, asigurate „fie in Franta, fie in Polonia”, s-au concentrat pe manuirea unor echipamente particulare,…

- Senatul american, unde democratii au majoritatea, a adoptat marți proiectul de lege care prevede ajutor militar 95 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, dar legea trebuie sa fie votata si de Camera Reprezentanților, controlata de republicani, iar soarta ei este neclara in prezent, relateaza…

- Senatul Statelor Unite a aprobat un ajutor in valoare de peste 96 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, suma din care componenta cea mai importanta (peste 60 de miliarde USD) ar reveni Ucrainei. Votul din Senatul SUA s-a desfașurat in dimineața de 13 februarie 2023 și s-a finalizat,…

- Livrarile externe de muniție au inceput sa se epuizeze in condițiile in care un ajutor de 61 de miliarde de dolari din partea SUA ramane blocat in Congres din cauza luptelor politice, iar Ungaria a blocat un pachet de ajutor de 50 de miliarde euro pentru Ucraina din partea UE in decembrie 2023. UE a…

- Cei 27 de lideri din UE și-au dat acordul cu privire la acordarea unui program de sprijin suplimentar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina in cadrul bugetului UE. La mica distanța, insa, fermierii protesteaza, inclusiv fața de produsele venite din Ucraina, dar problemele lor nu se afla pe agenda…

- Susținatorii Kremlinului au discutat despre posibilitatea ca Rusia sa piarda razboiul din Ucraina, potrivit unui fragment al emisiunii lui Vladimir Soloviov, cel mai vocal propagandist al Moscovei.

- Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a „incetat complet”, din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. „Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum”, a declarat intr-o conferinta de presa…