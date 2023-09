Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a inceput sa exporte cereale prin porturile maritime croate, cu scopul de a-si largi rutele de export in conditiile in care porturile sale de la Marea Neagra sunt blocate, a declarat joi, 7 septembrie, un oficial ucrainean de rang inalt citat de Reuters. Principala ruta de export de cereale…

- Un oficial numit de Rusia a recunoscut ca forțele Moscovei au abandonat satul ucrainean Robotine, la mai mult de o saptamana dupa ce Kievul a anunțat recucerirea acestuia, informeaza Reuters și Hotnews. Evgheni Balitski, oficialul instalat de Moscova in regiunea Zaporojie, a declarat intr-un interviu…

- La 20 de luni de la declanșarea razboiului in Ucraina, la comanda lui Vladimir Putin, tensiunile in randul liderilor ucraineni este in creștere.Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, i-a apostrofat pe cei care critica strategia Administrației de la Kiev in contraofensiva sa impotriva invaziei…

- Fostul președinte rus, care acum ocupa poziția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a facut in repetate randuri amenințari cu un razboi nuclear in Ucraina, iar duminica a revenit un mesaj in care precizeaza ca Rusia „nu va avea alta opțiune” decat sa recurga la o arma nucleara daca contraofensiva…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Ministrul de externe ucrainean a indemnat sambata comunitatea internationala "sa renunte la falsa neutralitate" privind Rusia si sa furnizeze Kievului toate armele de care are nevoie pentru a indeparta fortele Moscovei de pe teritoriul ucrainean, relateaza Reuters.Dmitro Kuleba a facut aceste afirmatii…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a semnat joi legea care interzice importul comercial de carti din Rusia, cea mai recenta masura ce vizeaza reducerea legaturilor culturale dintre cele doua tari in urma invaziei Moscovei, transmite Reuters. ‘Cred ca legea este buna’, a scris Zelenski pe Telegram,…