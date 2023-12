In timp ce la noi nu mai funcționeaza niciun combinat de ingrașaminte chimice, in Ucraina producția s-a marit, in acest an, cu 80%. In 2023, Ucraina a produs 2.050.000 de tone de ingrașaminte, cu 81% mai mult, comparativ cu anul trecut. Chiar și așa aceste volume sunt semnificativ mai mici decat in ​​2021, cand s-au produs 5,2 milioane de tone de ingrașaminte cu azot, potrivit Infoindustry IA. Cum a fost posibil sa creasca producția? Ei bine s-a marit ca urmare a furnizarii de energie stabila, a prețurilor scazute la gaz și a consumului relativ stabil de ingrașaminte, susține Dmytro Hordiychuk,…