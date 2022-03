Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de stat rusa RIA Novosti a publicat, in dimineata zilei de 26 februarie, un articol prin care Rusia recunoaste razboiul de cucerire a Ucrainei si aducerea acesteia inapoi in Rusia. La scurt timp, articolul a fost sters, insa acesta a ramas in arhiva. „Rusia isi restabileste unitatea – tragedia…

- Oligarhii rusi Oleg Deripaska (FOTO STANGA) si Mihail Fridman (FOTO DREAPTA), doi dintre cei mai bogati si influenti oameni de afaceri de la Moscova, au cerut incetarea razboiului pornit de Vladimir Putin cu Ucraina, transmite Forbes. Sunt primii doi oligarhi care iau pozitie publica impotriva razboiului…

- Administratia presedintelui Joe Biden l-a informat pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la o invazie rusa la scara larga in urmatoarele 48 de ore, relateaza Newsweek.com, citand oficiali din serviciile de informatii americane. „Presedintele Ucrainei a fost avertizat ca Rusia va incepe…

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Rusia si-a reiterat vineri cu tarie cererea ca NATO sa nu se extinda spre est. „Rabdarea noastra s-a terminat”, a declarat Lavrov la o conferinta de presa. Ministrul de externe Serghei Lavrov a descris vineri cererile Moscovei ca NATO sa nu se extinda si sa nu desfasoare forte in Ucraina si in alte…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…