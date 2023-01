Ucraina respinge pacea de 2 zile a lui Putin. „Este ipocrizie!”

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american - Joe Biden și-a exprimat scepticismul in legatura cu incetarea focului in Ucraina ordonata, prin decret, de președintele rus - Vladimir Putin pentru slujbele de Craciun ortodox, pe rit vechi, din 6 și 7 ianuarie.Liderul de la Casa Alba a explicat ca are rețineri in a raspunde…

- Președintele rus cere incetarea focului, timp de doua zile, cat dureaza Craciunul pe rit vechi. Totul a plecat de la indemnul patriarhului Rusiei, Kirill. Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi un armistitiu in Ucraina, la 6 si 7 ianuarie, relateaza AFP. Anunțul vine dupa ce Patriarhul Kiril…

- „Primul. Ucraina nu ataca teritorii straine și nu ucide civili, așa cum face Rusia. Ucraina distruge exclusiv membri ai armatei de ocupație pe teritoriul sau. Al doilea. Rusia trebuie sa paraseasca teritoriile ocupate - abia atunci va incepe un „armistiu temporar”. Lasați ipocrizia in seama voastra”,…

- "Ținand cont de apelul Inalt Preasfințitului Patriarh Kirill, dau instrucțiuni ministrului apararii al Federației Ruse sa introduca de la 6 ianuarie 2023 la ora 12:00 pana la 7 ianuarie 2023, ora 24:00, o incetare a focului pe intreaga linie de contact dintre partidele din Ucraina.Avand in vedere faptul…

- Patriarhul Kiril al Moscovei, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a cerut joi ca ambele parți implicate in razboiul din Ucraina sa respecte un armistițiu de Craciunul pe rit vechi, transmite Reuters. „Eu, Kiril, Patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, fac apel la toate parțile implicate in conflictul intern…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat, miercuri, instaurarea legii marțiale in patru teritorii ucrainene Donețk, Lugansk, Kerson și Zaporojie, anexate in luna septembrie de Moscova, transmite Europe 1. Vladimir Putin a anunțat aceasta masura in cadrul unei reuniuni a Consiliului sau de securitate,…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul.„Aceste teritorii sunt parti inseparabile ale Federatiei Ruse si securitatea lor este asigurata la acelasi nivel ca restul teritoriului Rusiei”,…