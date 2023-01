Stiri pe aceeasi tema

- Elitele politice si economice mondiale se reunesc saptamana viitoare la Davos cu ambitia de a „coopera intr-o lume fragmentata” si de a aborda razboiul din Ucraina, dereglarea climatica si globalizarea aflata intr-o criza existentiala, comenteaza AFP.

- Criza costului vieții, generata de inflația exacerbata de razboiul din Ucraina și de redeschiderea economiei post-Covid, este riscul global numarul unu pentru urmatorii doi ani, potrivit unui sondaj al Forumului Economic Mondial, publicat inaintea reuniunii care va avea loc saptamana urmatoare la Davos(Elveția).…

- Un barbat rus a fost amendat cu 400 de lire sterline pentru ca l-a visat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și a postat despre asta pe Instagram. Ivan Losev, in varsta de 26 de ani, a fost judecat saptamana trecuta in orașul siberian Chita din regiunea rusa Zabaykalski și a fost gasit…

- Razboi in Ucraina, ziua 276. Uniunea Europeana mentine solidaritatea cu Ucraina si va intensifica actiunile pentru facilitarea reluarii alimentarii cu electricitate si caldura, a declarat aseara Ursula von der Leyen, dupa o convorbire cu Volodimir Zelensk

- Situația de la centrala nucleara de la Zaporojie este extrem de delicata, mai ales ca de luni bune, in perimetrul din jurul ei se duc lupte grele, in care atat Ucraina, cat și Rusia se acuza reciproc pentru bombardamentele lansate. Recent, șeful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA)…

- Consiliu de Securitate al ONU s-a reunit, miercuri, de urgența la cererea lui Volodimir Zelenski, dupa ce Rusia a bombardat din nou infrastructura energetica din aproape toata Ucraina, astfel ca 80% din orașele țarii au ramas fara caldura, lumina și apa calda. In urma acestei situații extrem de grele,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvaluit ca, la finalul razboiului cu Rusia, pe care este convins ca Ucraina il va caștiga, intenționeaza in primul rand sa viziteze Crimeea eliberata, informeaza Ukrainska Pravda . „Voi merge in Crimeea. Imi doresc foarte mult sa vad marea”, a declarat Volodimir…

- Raportul militar difuzat zilnic de Ministerul rus al Apararii mentioneaza ca trupele ruse au respins atacuri ucrainene in diferite sectoare ale frontului ce are o lungime de peste 1.000 de kilometri, in special in zona Kupiansk din sud-estul regiunii nordice Harkov si in sectorul Liman din provincia…