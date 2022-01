Stiri pe aceeasi tema

- Premierul statului Haiti, Ariel Henry, a fost vizat de o tentativa de asasinat, in cursul unui eveniment pentru celebrarea independentei tarii, a anuntat luni Guvernul din Port-au-Prince. Incidentul s-a produs sambata, in orasul Gonaives, unde avea loc o ceremonie pentru marcarea a 218 ani de la proclamarea…

- Israelul a condus joi un grup de zece tari care au simulat un atac cibernetic de amploare asupra sistemului financiar global, pentru a creste gradul de cooperare internationala si a ajuta la reducerea eventualelor pagube provocate bancilor si pietelor financiare, transmite Reuters. Atacul…

- Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean, a anuntat luni ca a cumparat 600.000 de tone de grau din Romania, Rusia si Ucraina, cu livrare in perioada 9-20 ianuarie 2022, transmite Reuters.…

- Un grup de avocati polonezi a apelat la scurtmetraje si comedie in loc de documentatie legala pentru ajuta populatia sa constientizeze asaltul asupra statului de drept generat de modificarile legislative initiate de partidului de guvernare Lege si Justitie si care ameninta independenta justitiei.

- Tarile care se invecineaza cu Belarus au avertizat joi ca criza migrantilor de la granitele de est ale Uniunii Europene ar putea escalada intr-o confruntare militara, in timp ce Ucraina a anuntat ca va desfasura alte mii de trupe pentru a-si consolida frontiera, transmite Reuters.

- SUA au condamnat sambata atacul cu drona care a vizat resedinta din Bagdad a premierului irakian Moustafa ak-Kazimi, denuntand un ''act aparent de terorism'', relateaza AFP, conform AGERPRES. ''Suntem usurati sa aflam ca prim-ministrul este nevatamat. Acest aparent act de terorism, pe care il condamnam…

- Atacul a fost unul de tip ransomware, care exploateaza gaurile de securitate ale unei companii sau ale unui individ pentru a cripta si a bloca sistemele sale computerizate, solicitand ulterior o rascumparare pentru a le debloca. F.B.I ofera o recompensa de zece milioane de dolari pentru depistarea grupului…

- Ucraina anunța ca va acorda asistența Republicii Moldova in aprovizionarea cu gaz. Despre asta a declarat secretarul Consiliului de Securitate Naționala și Aparare (CSNA) din Ucraina, Alexei Danilov. "Am decis sa incredințam Cabinetului de Miniștri sa ia in considerare aceasta problema. Ințelegem…