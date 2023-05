Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile rusesti cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citat de Agerpres."Rachetele teroristilor au luat viata a doua persoane,…

- UPDATE Bilantul atacurilor din Ucraina a crescut la 16 morti. Uman… The rubble is still being cleared. There are already 13 dead. Two of them are children that can’t be identified. The fate of their parents is unknown… The rescuers will work until they make sure that no one else is left under the rubble.…

- Peste 3.000 de persoane vor fi evacuate in orașul rus Belgorod, aflat aproape de granița cu Ucraina, dupa ce a fost gasit o bomba, a anunțat sambata guvernatorul local, la doua zile dupa ce un avion de razboi rusesc a aruncat accidental o bomba asupra orașului, transmite Reuters. Experții militari in…

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri langa Kiev si una in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei in atacuri aeriene care, potrivit presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, arata ca Moscova nu este interesata in negocieri de pace, informeaza Reuters si AFP.

- Kievul anunța ca militarii care lupta pe frontul de la Bahmut primesc alimente, medicamente și muniție, unitațile ruse fiind ținute la distanța de forțele ucrainene, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . „Reusim sa livram munitiile, hrana, echipamentele si medicamentele necesare spre Bahmut.…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Premierul italian Giorgia Meloni va face luni, 20 februarie, o vizita la Kiev, unde se va intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat duminica, 19 februarie, o sursa politica pentru Reuters. Meloni, care a fost investita in funcție in octombrie 2022 a anunțat inca din decembrie 2022…