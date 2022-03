Ucraina: Orașul Odesa se pregătește de apărare In 1941, Odesa se pregatea sa se apere de atacurile germane. Dupa mai bine de 80 de ani, localnicii sunt gata sa faca fața agresiunii Rusiei. Pe strazile orașului au fost amplasate intarituri din saci cu nisip și obstacole anti-tanc. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

