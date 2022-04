Stiri pe aceeasi tema

- O analiza BBC precizeaza ca razboiul din Ucraina a luat prin surprindere intreaga lume, inclusiv conducerea de la Moscova, care nu a putut finaliza ceea ce si-a propus. Totusi, liderii occidentali sunt prea optimisti, iar momentan este prea devreme sa spunem ca Ucraina a castigat.

- Un numar de 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitatile medicale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. "Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 - 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75 de persoane sunt internate…

- Președintele fugar Viktor Ianukovici, 71 de ani, se afla in prezent la Minsk, in Belarus, iar Kremlinul il pregatește „pentru o operațiune speciala”, potrivit unor surse ale serviciilor de informații ucrainene, citate de publicația Ukrainska Pravda . „Informațiile primite indica posibila pregatire de…

- Ca urmare a situației din Ucraina, printre statele care au fost de acord cu sancțiuni dure impotriva Rusiei se numara și Kosovo. In același timp, oficialii din capitala Pristina au cerut Statelor Unite sa stabileasca o baza militara permanenta in țara. Kosovo dorește accelerarea integrarii sale in NATO…

- Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, s-a adresat popoarelor lumii in legatura cu invazia pe scara larga a Ucrainei de catre Rusie, menționind ca țara are nevoie de ajutor. Despre acest lucru a anunțat RBK-Ucraina cu referire la declarația lui Stefanchuk pe site-ul Parlamentului.…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…

- Ucraina ar putea renunta sa se alatura NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a declarat pentru BBC ambasadorul ucrainean in Marea Britanie Vadim Pristaiko, in ceea ce ar echivala cu o concesie majora fata de Moscova, ca raspuns la desfasurarea masiva de trupe rusesti la granitele sale, informeaza…

- NATO va decide la Madrid strategia pe urmatorii zece ani si este crucial pentru Ucraina sa poata vedea urmatorii pasi spre aderarea ei la Alianta Nord-Atlantica, a declarat luni seara, la Kiev, pe marginea unei conferinte a European Jewish Association (EJA), vicepremierul ucrainean pentru integrare…