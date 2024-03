Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina lucreaza pentru a-si securiza la summitul de la Washington, din luna iulie, „un pas mare si solid” catre aderarea la NATO, a afirmat marti ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va susține o declarație de presa, de la ora 17.00, pe tema NATO. Presa occidentala a scris in saptamanile trecute ca președintele Klaus Iohannis ar viza funcția de secretar general.„Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține marți, 12 martie…

- Razboi in Ucraina, ziua 742. Președintele francez Emmanuel Macron și-a reasumat declarația prin care a evocat trimiterea de trupe straine in Ucraina, dar a primit in aceeași zi o replica acida de la Washington.

- La 21 februarie 2024, la Palatul Cotroceni, s-a desfașurat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), condusa de președintele Klaus Iohannis , avand ca punct central situația tensionata de securitate din regiunea Marii Negre, exacerbata de continuarea conflictului dintre Rusia și Ucraina.…

- Chiar daca vor ramane fara arme, ucrainenii se vor lupta cu lopețile, a declarat ministrul de Externe de la Kiev, Dmitro Kuleba. El a spus ca mai mulți bani pentru Ucraina ar putea ajuta la evitarea unei confruntari directe intre NATO și Rusia, in care trupele americane ar fi forțate sa intervina. „Daca…

- Razboi in Ucraina, ziua 680. Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe, a cerut partenerilor occidentali aprovizionare mai rapida cu sisteme de aparare aeriana, drone de lupta și rachete cu raza lunga de acțiune, dupa atacurile Rusiei din ultimele ore